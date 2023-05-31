سياسة
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منذ افتتاحه في 2018.. عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول يتخطى 205 ملايين
قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إن عدد مسافري مطار إسطنبول تَخطَّى 205 ملايين منذ افتتاحه عام 2018، وأضاف أن تركيا أصبحت بفضل هذه الاستثمارات "مركز طيران عالمياً رائداً" على مستوى أوروبا.
منذ افتتاحه في 2018.. عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول يتخطى 205 ملايين
شهد مطار إسطنبول 198 ألفاً و610 رحلات جوية داخلية ودولية بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023. / صورة: AA
31 مايو 2023

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن عدد مسافري مطار إسطنبول تَخطَّى 205 ملايين منذ افتتاحه عام 2018.

وأشاد قره إسماعيل أوغلو في بيان نشره الأربعاء، بالاستثمارات التي نفّذَتها الحكومة التركية في مجال الطيران.

وقال إن تركيا أصبحت بفضل هذه الاستثمارات "مركز طيران عالمياً رائداً" على مستوى أوروبا.

وأكّد أن مطار إسطنبول الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، "دوّن اسمه في تاريخ الطيران بتركيا والعالم بأحرف من ذهب".

ولفت إلى أن المطار شهد 198 ألفاً و610 رحلات جوية داخلية ودولية بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023.

وكشف أن إجمالي عدد مسافري المطار في الفترة المذكورة بلغ 28 مليوناً و893 ألفاً.

وحسب البيانات، بلغ عدد المسافرين خلال الفترة ذاتها في الخطوط الدولية 22 مليوناً و205 آلاف وفي الخطوط الداخلية 6 ملايين و688 ألفاً.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو أن عدد المسافرين في الخطوط الداخلية والدولية بلغ 205 ملايين و365 ألفاً منذ افتتاح المطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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