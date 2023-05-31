سياسة
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وزارة الدفاع الروسية: دمرنا آخر سفينة حربية أوكرانية في أوديسا
أعلن سلاح الجو الروسي تدميره آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا، مشيراً إلى أن أعنف الاشتباكات في إقليم دونيتسك تجري حالياً بمنطقة أفدييفكا.
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا آخر سفينة حربية أوكرانية في أوديسا
سفينة يوري أوليفرينكو الحربية الأوكرانية. / صورة: Reuters
31 مايو 2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن سلاح الجو الروسي دمّر سفينة يوري أوليفرينكو (Yuri Olefirenko) الحربية الأوكرانية يوم 29 مايو/أيار الجاري.

وأشار البيان إلى أن أعنف الاشتباكات في إقليم دونيتسك تجري حالياً في منطقة أفدييفكا.

وأضاف أن الجيش الروسي شن هجمات صاروخية على المنطقة، اضطر على إثرها الجيش الأوكراني إلى الانسحاب من مستوطنتي كراسنوغوروفكا وياسينوفاتايا في دونيتسك.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على بيان وزارة الدفاع الروسية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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