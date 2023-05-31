سياسة
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في خطوة متبادلة.. ألمانيا تغلق 4 قنصليات روسية على أراضيها
طلبت ألمانيا من روسيا إغلاق 4 قنصليات على أراضيها، رداً على القرار الذي اتخذته موسكو بشأن خفض عدد موظفي السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة.
في خطوة متبادلة.. ألمانيا تغلق 4 قنصليات روسية على أراضيها
ألمانيا تغلق 4 قنصليات روسية على أراضيها / صورة: AA
31 مايو 2023

قالت ألمانيا الأربعاء إنها طلبت من روسيا إغلاق 4 قنصليات من أصل 5 على أراضيها في خطوة متبادلة بعد أن خفضت موسكو عدد موظفي السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة التي يمكنها العمل في روسيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الألمانية برلين بأن "بلاده طلبت من روسيا إغلاق 4 قنصليات من أصل 5 على أراضيها في خطوة متبادلة"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف برغر أن "الإجراء الجديد يهدف إلى خلق حالة تكافؤ بعدد الموظفين والمؤسسات بين البلدين".

وقالت الحكومة الروسية مؤخراً إن "حداً أقصى يبلغ 350 مسؤولاً حكومياً ألمانيا، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الهيئات والمدارس الثقافية، يمكنهم البقاء في روسيا".

وفي معرض تعليقه على القرار الروسي قال برغر: "هذا يعني أن ألمانيا ستضطر إلى إغلاق 3 قنصليات في روسيا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأشار المتحدث الألماني إلى أنه "سيُسمح لروسيا بمواصلة تشغيل السفارة في برلين وقنصلية أخرى بعد نهاية العام".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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