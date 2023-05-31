سياسة
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عدد سكان السعودية يتجاوز 32 مليون والنسبة العظمى من الشباب
وصل عدد سكان المملكة السعودية إلى 32 مليوناً، 58.4% منها من السعوديين، والنسبة العظمى من المجتمع ذكور، فيما بلغ متوسط أعمار سكان المملكة 29 سنة.
عدد سكان السعودية يتجاوز 32 مليون والنسبة العظمى من الشباب
عدد سكان السعودية يتجاوز 32 مليون نسمة والنسبة العظمى من الشباب / Others
31 مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية الأربعاء أن عدد سكان المملكة تجاوز 32 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2022.

ووفقاً لبيانات الهيئة فقد وصل عدد سكان السعودية إلى 32 مليوناً و175 ألفاً و224 نسمة، 58.4% منهم سعوديين، و41.6% غير سعوديين. وبلغ عدد السعوديين 18 مليوناً و800 ألف نسمة، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13 مليوناً و400 ألف نسمة.

وعلى مستوى النوع: الغالبية العظمي من المجتمع السعودي من الذكور بواقع 61% من السكان وعددهم وصل إلى 19 مليوناً و700 ألف نسمة، فيما بلغ عدد الإناث 12 مليوناً و500 ألف نسمة، بنسبة 39%.

وتميز المجتمع السعودي بتركيبته الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عاماً، بينما بلغ متوسط عمر السعوديين 25 عاماً، فيما وصلت نسبة السعوديين الذي تقل أعمارهم عن 30 عاماً إلى 63%.

ونما عدد سكان المملكة من 24 مليوناً عام 2010 إلى 32.2 مليون عام 2022 بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5% وفقاً لبيانات الهيئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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