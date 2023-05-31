سياسة
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"عمل استفزازي".. ستولتنبرغ يدين إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً عسكرياً
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن إدانته الشديدة لإطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً عسكرياً، ودعاها لوقف مثل هذه "الأعمال الاستفزازية" التي تهدد أمن المنطقة.
"عمل استفزازي".. ستولتنبرغ يدين إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً عسكرياً
ستولتنبرغ يدين إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً عسكرياً / صورة: Reuters
31 مايو 2023

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ الأربعاء إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً عسكرياً، ودعاها إلى "وقف الأعمال الاستفزازية".

وقال ستولتنبرغ في بيان: "أدين بشدة إطلاق بيونغ يانغ قمراً صناعياً عسكرياً باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وشدد على أن هذه "الخطوة تثير التوتر، وتهدد أمن المنطقة وتشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".

كما دعا كوريا الشمالية للعودة إلى الحوار من أجل تحقيق "نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتطبيق".

واختتم ستولتنبرغ​​​​​​​ حديثه قائلاً: "نساند موقف شركائنا المقربين في المنطقة، كوريا الجنوبية واليابان".

بدوره، أدان مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي إطلاق القمر الصناعي العسكري، ووصفه بأنه "استفزاز خطير يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية".

جاء ذلك في البيان الصادر عن المكتب الرئاسي بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي في العاصمة سيول.

وأكد أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن أن "هذا الإطلاق، بغض النظر عن نجاحه أو فشله، يعد انتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازاً خطيراً يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وفي المجتمع الدولي".

وفي السياق نفسه، قدمت اليابان احتجاجاً إلى كوريا الشمالية بشأن الإطلاق، حيث قال المتحدث باسم الحكومة، هيروكازو ماتسونو، إن "السلطات المختصة تجري تحليلاً حول ما إذا كانت المقذوفة عبارة عن صاروخ به قمر صناعي".

وفي وقت سابق اليوم، اعترفت كوريا الشمالية بتحطم صاروخها من النوع الجديد "Chollima-1"، الذي كان يحمل قمراً للاستطلاع العسكري "ماليجيونغ -1" في بحر كوريا الغربي.

ووفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية فإن "وكالة تطوير الفضاء الحكومية أطلقت الصاروخ إلا أن العملية فشلت بسبب حدوث خطأ غير طبيعي في المحرك خلال المرحلة الثانية من عملية الإطلاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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