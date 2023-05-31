شهد لبنان ظهور تكتل نيابي جديد يحمل اسم " التوافق الوطني"، بعد أن أعلن النائب اللبناني فيصل كرامي عنه برفقة 4 نواب مستقلين من الطائفة السنية.

وجاء الإعلان بعد مؤتمر صحفي عقده كرامي في بيروت وحضره أعضاء التكتل النواب: عدنان طرابلسي، وحسن مراد، ومحمد يحيى، وطه ناجي.

وتأتي خطوة كرامي بعد مرور عام على الانتخابات النيابية، ونحو ستة أشهر على فوزه بالمقعد النيابي عن مدينة طرابلس بعد قبول المجلس الدستوري الطعن المقدم منه.

وصرح كرامي بأن تكتله "عابر للمناطق ونتمنى أن يصبح عابراً للطوائف" مشيراً إلى أن أعضاءه يجتمعون على "الثوابت الوطنية والقومية أهمها عروبة لبنان وأهمية انفتاحه على أشقائه العرب".

وأكد النائب كرامي أن التكتل "يدعو للتوافق عبر الحوار الوطني الجامع لإيجاد تفاهمات صادقة" تقود إلى "حلول تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة وعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي".

ويضاف هذا التكتل المكون من 5 نواب إلى كتلة القوات اللبنانية (19 نائباً)، والتيار الوطني الحر (18)، وحركة أمل (15) وحزب الله (15)، والمجتمع المدني أو التغييريين (13)، ومستقلين (12)، والحزب التقدمي الاشتراكي (8)، والائتلاف النيابي المستقل (10)، وكتلة الأرمن (3)، والكتائب (4)، وحركة الاستقلال (2)، والجماعة الإسلامية (1)، والتكتل الوطني المستقل (3)، ليصبح العدد الإجمالي 128نائباً.

ولا يزال البرلمان اللبناني عاجزاً عن انتخاب رئيس للجمهورية بعد 11 جولة انتخابية، بدأت بعد شغور المنصب بانتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022.