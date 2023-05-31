بدأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية İHH التحضير لعيد الأضحى بإطلاق حملة "الأضحية عبادة والتقاسم إخوة"، والتي تسعى من خلالها لإيصال لحوم الأضاحي لـ3 ملايين فقير في 48 دولة حول العالم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها الأربعاء استعدادها لاستقبال تبرعات الأضاحي عبر مكاتبها المعتمدة أو موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أو عبر الاتصال الهاتفي.

وأشارت إلى إمكانية تحديد المتبرع للدولة أو المكان الذي يريد أن تصل إلى أضحيته. ومن أبرز المناطق التي تشهد توزيعاً للأضاحي من İHH الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا الوسطى، والقوقاز، والبلقان، بالإضافة إلى أوروبا.

وأكدت الهيئة استمرار استقبال تبرعات الأضاحي حتى منتصف ليل اليوم الثاني من عيد الأضحى.

في سياق متصل كشفت الهيئة عزمها تقديم مساعدات لـ100 ألف يتيم في 15 دولة، من خلال تقديم بدل شراء ثوب العيد لليتيم بتكلفة 500 ليرة (24 دولاراً) لليتيم الواحد.