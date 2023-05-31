سياسة
2 دقيقة قراءة
يطالب بزيادة الأجور.. إضراب يشل حركة القطارات بالبرتغال ويلغي نصف الرحلات
شل إضراب عمال السكك الحديدية الأربعاء حركة القطارات في البرتغال. فيما تتمسك النقابات بمطالبها لزيادة أجور العاملين في القطاع.
يطالب بزيادة الأجور.. إضراب يشل حركة القطارات بالبرتغال ويلغي نصف الرحلات
إلغاء نصف رحلات القطارات في البرتغال بسبب إضراب العمال / Others
31 مايو 2023

شهدت حركة القطارات اضطرابات في البرتغال الأربعاء بسبب إضراب مراقبين يطالبون بزيادة رواتبهم، ما أدى إلى إلغاء رحلات نصف القطارات المقررة فجر الأربعاء، وفقاً لإدارة خطوط السكك الحديدية البرتغالية.

ولكن تقديم حد أدنى من الخدمات خفّف تأثير الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة أي حتى نهاية يوم الأربعاء.

وألغيت رحلات نحو 143 قطاراً من أصل 251 قطاراً، وفقاً لتقرير أولي صادر عن خطوط السكك الحديدية البرتغالية.

وقدّمت نقابات عدة إنذاراً مسبقاً قبل تنفيذ الإضراب، وبعد اجتماع الثلاثاء مع وزير الدولة للبنية التحتية فريدريكو فرانسيسكو، تمسّك اتحاد مراقبي السكك الحديدية فقط بالإضراب.

ويندّد الاتحاد بزيادات مختلفة في الأجور وفقاً لفئات العاملين في الشركة، ما "يزيد أوجه عدم المساواة"، على حد قوله.

وأوضح رئيس اتحاد مراقبي السكك الحديدية لويس برافو في حديث لإذاعة "تي أس أف" أن الاتفاق الموقع مع نقابة سائقي القطارات "استهلك جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة لجميع العمال".

ونفّذ عمّال السكك الحديدية بدورهم إضرابات عدة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، مطالبين برفع الأجور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us