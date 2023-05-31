سياسة
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كندا.. مسؤولون يحذرون من تأجج حرائق الغابات بسبب الرياح وانخفاض الرطوبة
وسط توقعات بهبوب رياح عاتية وانخفاض الرطوبة، حذر مسؤولون في كندا من امتداد مساحة الحرائق المستعرة في هاليفاكس وتأجُّجها.
كندا.. مسؤولون يحذرون من تأجج حرائق الغابات بسبب الرياح وانخفاض الرطوبة
أجبرت الحرائق 18 ألف شخص على إخلاء منازلهم / صورة: AFP
31 مايو 2023

حذر مسؤولو الإطفاء في كندا اليوم الأربعاء من أن الرياح العاتية وانخفاض الرطوبة قد يؤججان حرائق غابات مستعرة في هاليفاكس أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم، بينما تتسبب في تلويث الهواء في الولايات المتحدة على بعد مئات الكيلومترات.

وقال ديفيد ستيفز، المسؤول في إدارة الموارد الطبيعية في نوفا سكوشيا في مؤتمر صحفي إن الحريق، الذي أُطلق عليه حريق تنتالون، في مدينة هاليفاكس بشرق كندا امتد من 49 هكتاراً إلى 837 هكتاراً (نحو 2068 فداناً) منذ أمس الثلاثاء.

وأضاف صباح الأربعاء "من المحتمل أن يكون اليوم صعباً للغاية"، مشيراً إلى توقعات بهبوب رياح عاتية بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة آتية من الجنوب وانخفاض الرطوبة.

وأردف "قد يشكل اليوم خطراً على من هم في الخارج".

وأجبر الحريق، الذي يبعد 30 كيلومتراً شرقي وسط مدينة هاليفاكس، 18 ألفاً على إخلاء منازلهم بالفعل.

وذكرت (سي.بي.سي.) نقلاً عن بلدية هاليفاكس الإقليمية قولها إنه لم ترد تقارير بعد عن سقوط أي ضحايا لكن نحو 200 منزل ومبنى تعرضت لأضرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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