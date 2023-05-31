قال المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي جيمس جيفري إن الاتصال بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان "خطوة كبيرة في إصلاح العلاقات الثنائية".

جاء ذلك في جلسة نظمها المجلس الأطلسي الأربعاء حول العلاقات الأمريكية-التركية والسياسة الخارجية التركية في فترة ما بعد الانتخابات التي جرت الأحد.

وذكر جيفري أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة شهدت تحسناً إلى حد ما خلال العام الماضي، معرباً عن أمله استمرار تطور العلاقات الثنائية.

وأضاف جيفري أن أردوغان أجرى إصلاحات بغية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أيضاً بعض الدول داخل الاتحاد لا تريد أن تكون تركيا عضواً.

وتابع: "جهود أردوغان لم تثمر، لذلك ستستمر في العمل بشكل مستقل في السياسة الخارجية وهذا قرار عقلاني بالنظر إلى حجم وقدرات هذا البلد".

وحول التوتر بين اليونان وتركيا قال جيفري إن التعنت عنصر أساسي بالسياسة الخارجية اليونانية، وإنه بغض النظر عن الأعمال العدائية والاضطرابات فإن الأتراك ليس لديهم شاغل باليونان فهم لديهم قضايا أكبر بكثير.

وذكر أنه على الإدارة الأمريكية الانتباه إلى علاقاتها مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا.