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17 قتيلاً بقصف عنيف جنوب الخرطوم.. وتمديد إغلاق المجال الجوي إلى 15 يونيو
أسفرت الاشتباكات العنيفة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأربعاء عن سقوط 17 قتيلاً على الأقل، فيما أعلن مطار الخرطوم الدولي تمديد إغلاق المجال الجوي المدني إلى 15 يونيو/حزيران الجاري.
17 قتيلاً بقصف عنيف جنوب الخرطوم.. وتمديد إغلاق المجال الجوي إلى 15 يونيو
17 قتيلاً إثر قصف عنيف جنوب الخرطوم. / صورة: AFP
1 يونيو 2023

أعلنت نقابة أطباء السودان، الأربعاء، سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 أشخاص جرّاء قصف عنيف بمنطقة مايو جنوب العاصمة الخرطوم.

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان إن "منطقة مايو (سوق 6) شهدت ظهر اليوم قصفاً عنيفاً ودامياً، خلَّف 17 حالة وفاة وأكثر من 106 إصابات، منها 36 حالة احتاجت إلى تدخل جراحي".

وأشارت النقابة إلى أن عدد الحالات المتضررة من القصف "لا تزال في تزايد".

وأضاف البيان: "عاش الطاقم الطبي في مستشفى بشائر التعليمي الحكومي ضغطاً كبيراً في التعامل مع الحالات لكثرتها وقلة عدد الطاقم الطبي".

وناشدت النقابة جميع الأطباء والكوادر الطبية الموجودة قرب المستشفى "تقديم يد العون قدر الاستطاعة لزملائهم المرابطين في مستشفى بشائر، مع مراعاة السلامة الشخصية في التحرك"، وفق البيان.

وفي وقت سابق الأربعاء، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالخرطوم.

وتشهد أحياء جنوب الخرطوم قصفًا واشتباكات عنيفة.

في غضون ذلك، أعلن بيان لمطار الخرطوم الدولي على صفحته في فيسبوك أن سلطة الطيران المدني في السودان ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو/حزيران.

وقال البيان إنه "يُستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من الجهات ذات الاختصاص".

ويُعتبر التمديد الأخير هو الرابع الذي تجريه هيئة الطيران السودانية، بعد تمديدات سابقة في 13 مايو/أيار و30 و22 أبريل/نيسان، استثنت جميعها الرحلات الإنسانية والإجلاء.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، تعليق مباحثات جدة بسبب عدم التزام قوات الدعم السريع تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات.

وفي 26 مايو/أيار الماضي أعلنت السعودية والولايات المتحدة اتفاق طرفي النزاع في السودان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما، لمدة 5 أيام إضافية.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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