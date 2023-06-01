سياسة
2 دقيقة قراءة
إسبانيا.. رئيس الوزراء يحذّر من احتمالية سيطرة اليمين المتطرف على البلاد
حذّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في أول حديث علني منذ أن دعا الاثنين إلى انتخابات عامة مبكرة في يوليو/تموز المقبل، من احتمالية سيطرة اليمين المتطرف على البلاد "في وقت قريب".
إسبانيا.. رئيس الوزراء يحذّر من احتمالية سيطرة اليمين المتطرف على البلاد
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يحذّر من احتمالية سيطرة اليمين المتطرف على البلاد. / صورة: Reuters
1 يونيو 2023

حذّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، من سيطرة اليمين المتطرف على البلاد "في وقت قريب".

وقال في أول حديث علني منذ أن دعا الاثنين إلى انتخابات عامة مبكرة، إنّ الإسبان "لديهم خيار بين الوضع الراهن والمتطرفين اليمينيين عندما يصوتون أواخر يوليو/تموز المقبل".

وألقى سانشيز كلمته أمام جمع من نواب التيار الاشتراكي الاجتماعي، حسبما نقلت صحيفة ذا لوكال المحلية.

وأضاف أن الجناح اليميني الذي حقق انتصاراً في الانتخابات المحلية والإقليمية التي جرت الأحد، "يريد وقف الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتدمير البيئة، وعكس التقدم الاجتماعي، وتقليل مزايا حماية العمال".

وأردف: "انتصر اليمين المتطرف وباتت إسبانيا تواجه تحديات هائلة"، مضيفاً أنه بحاجة إلى توضيح ما إذا كان الإسبان "يريدون حزباً اجتماعياً ديمقراطياً أو أحزاباً من اليمين المتطرف".

والأحد، دعا سانشيز إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 يوليو/تموز المقبل، في خطوة مفاجئة بعد تعرض حزبه الحاكم "الاشتراكي العمالي الإسباني" لإخفاقات عدة خلال الانتخابات المحلية.

وشهدت الانتخابات المحلية والإقليمية في إسبانيا ميولاً نحو اليمين، وجعلت الحزب الشعبي اليميني المعارض "القوة السياسية الرئيسية" في البلاد.

وفي تصويت البلديات، حصل الحزب الشعبي على 31.5% من الأصوات مقابل 28.2% للاشتراكيين.

وتتمتع الحكومات الإقليمية في إسبانيا بصلاحيات واسعة وسلطة تقديرية في الميزانية، في ما يتعلق بالتعليم والصحة والإسكان والشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us