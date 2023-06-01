سياسة
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النتائج الرسمية للانتخابات.. أردوغان يحصل على 52.18% من الأصوات
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينر إنّ الهيئة أرسلت النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر، مشيراً إلى أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.18% من الأصوات، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.82%.
النتائج الرسمية للانتخابات.. أردوغان يحصل على 52.18% من الأصوات
أردوغان ينال 52.18 بالمئة من الأصوات / صورة: AA
1 يونيو 2023

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في البلاد، إذ حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.18% من الأصوات، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.82%.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينر إنّ الهيئة أرسلت النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر.

وأوضح أن تركيا شهدت في 28 مايو/أيار الماضي إجراء جولة ثانية للانتخابات التركية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 84.15%، إذ أدلى 54 مليوناً و23 ألفاً و601 ناخب داخل وخارج البلاد بأصواتهم لانتخاب رئيس البلاد.

وأوضح أن أردوغان حصل على 27 مليوناً و834 ألفاً و589 صوتاً، بنسبة 52.18%.

وحصل كليجدار أوغلو على 25 مليوناً و504 آلاف و724 صوتاً، بنسبة 47.82%.

وقال ينر: "بعد التقييمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، ثبت أن السيد رجب طيب أردوغان انتُخب رئيساً للبلاد، وقد جرى إرسال النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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