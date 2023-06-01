سياسة
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وزراء خارجية الناتو يبحثون دعم أوكرانيا وملف انضمامها إلى الحلف
بحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدينة أوسلو سبل دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، بالإضافة إلى ملف انضمامها إلى الحلف، وفي حين تدعم الولايات المتحدة انضمام كييف إلى الحلف تبدي دول أوروبية تحفظها على الانضمام وعلى رأسها ألمانيا.
وزراء خارجية الناتو يبحثون دعم أوكرانيا وملف انضمامها إلى الحلف
وزراء خارجية الناتو في اجتماع غير رسمي في أوسلو / صورة: AFP
1 يونيو 2023

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم الخميس، موقفهم من الحرب في أوكرانيا وسبل دعم كييف بما في ذلك انضمامها إلى الحلف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزراء المشاركون في اجتماع غير رسمي عُقد في العاصمة النرويجية أوسلو، قبيل القمة المرتقبة للحلف في ليتوانيا في شهر يوليو/تموز المقبل.

وفي السياق نفسه، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم بلاده لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مؤكداً استمرار واشطن "في دعم أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي".

فيما أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن جميع أعضاء الحلف متفقون على أن "باب الناتو مفتوح أمام الأعضاء الجدد" وأن أوكرانيا "ستصبح عضواً في الناتو".

وعلى خلاف ذلك، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أن الوقت ما زال "غير مناسب" لمناقشة طلب انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مضيفة أنه "لا يمكن أن يضم الناتو دولة تخوض حرباً".

لكنها دعت في الوقت نفسه إلى تقوية التعاون الدفاعي بين أعضاء الحلف، مؤكدة الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي مايو/أيار الماضي، جدد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أمل بلاده في الحصول على موقف ومنظور واضح بشأن مسار عضوية كييف في الناتو، خلال قمة الحلف القادمة في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس.

وكانت روسيا قد حذرت مراراً من أن الصراع قد يتصاعد إلى "حرب عالمية إذا جرى قبول أوكرانيا في التحالف العسكري"، الذي تقوده الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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