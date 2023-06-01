صدّق الكنيست الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون لتشديد الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي، ومناهج التعليم في المدارس العربية في مدينة القدس المحتلة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود عميت هليفي.

ومن المقرر تمرير مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة لمواصلة دراسته، ويتعين التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً.

ووفقاً لبيان صادر عن الكنيست فإن مشروع القانون ينص على " تقييد تشغيل موظف تربية له علاقة بـ"أنشطة مُعادية لإسرائيل"، بالإضافة إلى اشتراط "منح تصريح عمل في حال عدم وجود خلفية أمنية، وتعليق التصريح إذا قُدمت لائحة اتهام ضد الموظف بمعاداة إسرائيل أو إذا اقتنع مدير عام وزارة التربية والتعليم أن الموظف أعرب عن تضامنه مع منظمة معادية أو تنفيذ عمل معادٍ، وإلغاء التصريح إذا أُدين الموظف بمخالفة هي عمل مُعادٍ".

ويرى مراقبون أن المشروع الجديد يوسع في صلاحية ونفوذ جهاز "الشاباك" على العملية التعليمية في المجتمع العربي.

ويتهم مشروع القانون الجديد المناهج التعليمية الفلسطينية في مدارس شرقي القدس بـ" التحريض" وبأنها متضمنة موادّ "تنزع الشرعية والإنسانية عن الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

وفي السياق ذاته أفادت جمعية حقوق المواطن بأن الهدف النهائي لمشروع القانون "إخضاع جهاز التعليم العربي والفلسطيني والسيطرة عليه.. وغرس تعام مشبوه وعنصري تجاه المجتمع الفلسطيني".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ولاسيما الحكومة اليمينية الراهنة، تضغط لتطبيق المناهج التعليمية ا لإسرائيلية في مدارس القدس المحتلة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إياها في 1981.