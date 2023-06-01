شهدت العاصمة الأردنية عمان، الخميس، عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على السعودية رجوة آل سيف.

وجرت مراسم عقد القران بحضور أفراد الأسرة المالكة وضيوف من خارج الدولة، في قصر زهران، وفق مشاهد مباشرة بثتها منصات الديوان الملكي والتلفزيون الرسمي.

وعقب عقد القران وصل الأمير وعروسه عبر موكب خاص إلى قصر الحسينية غرب عمان، حيث يقيم الملك عبد الله وعقيلته حفل استقبال، بحضور نحو 1700 ضيف من مختلف دول العالم، من ملوك وقادة دول ومسؤولين.

وعقب عقد القران، أعلن الديوان الملكي في بيان "صدور إرادة ملكية من عاهل البلاد بمنح عروس ولي العهد، لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة".

وللملك الأردني 4 أبناء، اثنان ذكور هما الحسين (29 عاماً) وهاشم (18 عاماً)، واثنتان من الإناث إيمان (27 عاماً) وسلمى (23 عاماً).

والأمير الحسين هو ولي عهد الأردن منذ يوليو/تموز 2009، وهو الوريث الشرعي لعرش المملكة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 28 في الدستور.