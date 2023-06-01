أوضحت دراسة علمية جديدة أن الكرة الأرضية دخلت "مرحلة الخطر" بعد أن تجاوزت سبعة من أصل ثمانية حدود للأمان العالمية، ليمتد الخطر على حياة وصحة سكان الأرض بالإضافة إلى ارتفاع حرارة الكوكب وفقدان مناطقه الطبيعية.

وبحثت الدراسة التي نشرت في مجلة " ا Nature" وأعدتها لجنة الأرض "The Earth Commission" في عدد من مجالات تلوث المناخ، والهواء، والمياه السطحية والجوفية.

وحددت الدراسة مجموعة من "النقاط الساخنة" الأكثر تضرراً في مناطق أوروبا الشرقية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأجزاء من إفريقيا والبرازيل والمكسيك والصين بالإضافة إلى مناطق غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف علماء أن حوالي ثلثي الأرض لا تفي بمعايير سلامة المياه العذبة.

ووصفت الرئيسة المشاركة للجنة الأرض جوييتا جوبتا، أستاذة البيئة في جامعة أمستردام، في مؤتمر صحفي: "أن الأرض لو خضعت لفحص طبي، فسيقول لنا الطبيب أن الأرض مريضة جداً، مشيرة إلى أن تعافي الكوكب مرهون بإجراء تغيير حقيقي في الطريقة التي يستخدم فيها الفحم والغاز، وشكل استهلاكه للأرض والمياه.

ووضع الفريق المكون من 40 عالماً من مختلف دول العالم، مجموعة من الحدود الكمية القابلة للقياس لكل فئة بيئية، وذلك لتحديد الحالة التي يمكن أن يصبح الوضع فيها آمناً أو خطراً أو ضاراً على مجموعة من الناس، مع التشديد على قضية العدالة النسبية في الأضرار الناتجة عن هذه المعايير.