سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تكشف تورط وكالة الأمن الوطني الأمريكية في"مؤامرة تجسس" عبر هواتف أبل
كشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي، عن تورّط وكالة الأمن القومي الأمريكية في مؤامرة تجسس عبر اختراق هواتف أبل، فيما وصفت وزارة الخارجية الروسية الأمر بأن "الولايات المتحدة تضع نفسها فوق القانون".
روسيا تكشف تورط وكالة الأمن الوطني الأمريكية في"مؤامرة تجسس" عبر هواتف أبل
قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها حذرت مراراً من عمليات تجسس واسعة تنفذها الاستخبارات الأمريكية. / صورة: Getty Images
1 يونيو 2023

كشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الخميس، عن تورّط وكالة الأمن القومي الأمريكية في مؤامرة تجسس عبر اختراق هواتف أبل.

وذكر جهاز الأمن الروسي، أن عدة آلاف من هواتف أبل مصابة ببرمجيات خبيثة، تُمكن أجهزة الأمن الأمريكية من مراقبة أشخاص محل اهتمام البيت الأبيض، ويشمل ذلك شركاءهم في الأنشطة المعادية لروسيا ومواطنيهم.

إضافة إلى التجسس على أجانب مقيمين في روسيا ودول كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، ودول تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وإسرائيل وسوريا والصين.

وأوضح جهاز الأمن الروسي في بيان، أن تلك البرمجيات جرى استخدامها لخدمة تحركات مخابراتية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها حذرت مراراً من عمليات تجسس واسعة تنفذها الاستخبارات الأمريكية، لافتة إلى أن أدلة على ذلك تتكشف كل عام.

وذكرت الخارجية في بيان، أن "الولايات المتحدة تضع نفسها فوق القانون"، مشيرة إلى أنه "جرى تقديم أدلة على المعايير المزدوجة لهذا البلد (الولايات المتحدة)، وأجهزته الاستخباراتية، وشركاته العاملة في أمن المعلومات، إلى الأمم المتحدة"

ووفقاً لجهاز الأمن الروسي، فإن المعلومات الواردة تشير إلى "تعاون وثيق بين شركة أبل ووكالة الأمن القومي الأمريكي".

وحسب جهاز الأمن الروسي، فإن ذلك يؤكد أن "سياسة خصوصية البيانات الشخصية التي أعلنتها الشركة غير صحيحة".

وعلى غير المعتاد، أفصح جهاز الأمن الاتحادي الروسي عن أن خدمة الحراسة الاتحادية، وهي الوكالة المسؤولة عن تأمين القادة والزعماء الروس، ساعدت في الكشف عن تلك المؤامرة.

من جانبها، لم ترد شركة أبل أو وكالة الأمن القومي الأمريكية بعد على طلبات التعليق، وفق وكالة رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us