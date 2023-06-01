ثقافة
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بدء توافد الحجاج الأتراك إلى الديار المقدسة ضمن مبادرة "طريق مكة"
ضمن مبادرة "طريق مكة" مطارات المملكة السعودية تستقبل أفواج الحجاج الأتراك، وسط تسهيلات واختصار في الإجراءات.
بدء توافد الحجاج الأتراك إلى الديار المقدسة ضمن مبادرة "طريق مكة"
تركيا تبدأ موسم الحج بالانضمام إلى مبادرة " طريق مكة" / صورة: AA
1 يونيو 2023

تتوالى رحلات الحجاج الأتراك إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ضمن مبادرة "طريق مكة" لتشمل 300 حاج.

ووفقاً لوزارة الداخلية السعودية، فقد جرى إنهاء إجراءات الحجاج في مطار إسطنبول ضمن مبادرة "طريق مكة"، قبل مغادرتهم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن أربع رحلات من الحجاج الأتراك غادرت مطار إسطنبول إلى المدينة المنورة بعد إنهاء إجراءاتهم ضمن المبادرة.

ومبادرة "طريق مكة" هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي جرى الإعلان عنه ضمن رؤية "السعودية 2030".

وتهدف المبادرة إلى تسهيل إجراءات الحجاج وإنهاء معاملاتهم قبل مغادرة بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

وبدء تطبيق المبادرة عام 2019، وتشمل 5 دول هي المغرب وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، فيما انضمت كل من تركيا وساحل العاج مؤخراً إلى المبادرة.

وحتى مساء أمس الأربعاء استفاد من المبادرة 68 ألفاً و721 حاجاً من 5 دول هي تركيا وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، وبنغلاديش. وتتوقع السعودية استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم هذا العام بعد تراجع الأعداد بفعل جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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