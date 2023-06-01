سياسة
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جاوش أوغلو لنظيره السويدي: عليكم اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب
دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السويد إلى الوفاء بالتزاماتها المنوطة بها في مذكرة التفاهم الثلاثية، واتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب.
جاوش أوغلو لنظيره السويدي: عليكم اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب
جاوش أوغلو / صورة: AA
1 يونيو 2023

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" مرتبط بوفاء استوكهولم ببنود الاتفاقية الثلاثية، واتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب.

وقال جاوش أوغلو في تغريدة على حسابه بتويتر رداً على نظيره السويدي : "رسالة واضحة لأصدقائنا السويديين، عليكم الوفاء بالتزاماتكم المنبثقة عن المذكرة الثلاثية، واتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب.. والباقي سيأتي".

جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي رداً على تغريدة لوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الذي غرد قائلاً: "اجتماع وزراء خارجية الناتو في أوسلو اليوم أظهر دعماً قوياً من الدول الأعضاء ورسالة واضحة إلى تركيا والمجر لبدء التصديق على انضمام السويد إلى الناتو."

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما الاستجابة إلى مطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة إلى مطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

ووافق البرلمان التركي في نهاية شهر مارس/آذار الماضي على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بعد وفائها بتعهداتها في الاتفاقية الثلاثية، فيما لا تزال تركيا ترفض الموافقة على انضمام السويد لأنها لم تلتزم بتعهداتها في المذكرة الثلاثية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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