سياسة
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في موسم سياحي مبكر.. أنطاليا تستقبل 3.4 مليون سائح
بلغ عدد السائحين القادمين إلى ولاية أنطاليا التركية عبر الرحلات الجوية خلال العام الجاري، 3 ملايين و405 آلاف و458 شخصاً.
في موسم سياحي مبكر.. أنطاليا تستقبل 3.4 مليون سائح
موسم السياحة بدأ في أنطاليا بشكل مبكر هذا العام / صورة: AA
1 يونيو 2023

بلغ عدد السائحين القادمين إلى ولاية أنطاليا التركية عبر الرحلات الجوية خلال العام الجاري، 3 ملايين و405 آلاف و458 شخصاً.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الولاية الخميس، بأن موسم السياحة بدأ في أنطاليا بشكل مبكر هذا العام، مشيراً إلى ارتفاع عدد السياح خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر أن عدد السياح خلال الفترة المذكورة من العام الماضي كان مليونين و422 ألفاً و349 شخصاً.

وأوضح أن الألمان تصدروا قائمة الأجانب الأكثر زيارة إلى أنطاليا بـ827 ألفاً و618 سائحاً، تلاهم الروس بـ783 ألفاً و737، ثم البريطانيون 352 ألفاً و184.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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