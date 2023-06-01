صرح المنسق الأممي لمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود عبد الله عبد الصمد دشتي، أن الأمم المتحدة فتشت أكثر من 1900 سفينة تحمل 30.5 مليون طن من الحبوب منذ توقيع الاتفاقية في شهر يوليو/تموز الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة دشتي في ندور حول المبادرة عقدت في مدينة جنيف السويسرية، موضحاً أن فريقه يعمل طوال أيام الأسبوع، وتابع قائلاً: "المبادرة سهلت نقل 30.5 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا لـ45 دولة حول العالم ما ساهم في خفض أسعار المواد الغذائية واستقرار الأسواق".

وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت كل من تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

ومددت الصفقة 3 مرات منذ توقيعها الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ثم في مارس/آذار 2023، و17 مايو/أيار الماضي.