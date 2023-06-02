سياسة
2 دقيقة قراءة
الكونغرس يقرّ رفع سقف الدين.. بايدن: انتصار كبير
أقرّ الكونغرس الأمريكي رفع سقف الدين، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها "انتصاراً كبيراً"، بعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك التخلف عن السداد لأول مرة على الإطلاق.
الكونغرس يقرّ رفع سقف الدين.. بايدن: انتصار كبير
جرى التوصل إلى ذلك الاتفاق عقب مفاوضات شاقة بين الرئيس الأمريكي والجمهوريين وبعد تنازل من الجانبين / صورة: AA
2 يونيو 2023

أقرّ الكونغرس الأمريكي الخميس رفع سقف الدين، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها "انتصاراً كبيراً"، بعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك التخلف عن السداد لأول مرة على الإطلاق.

وفي وقت سابق مساء الخميس صوّت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، بأغلبية 63 صوتاً مقابل 36، وبذلك وُوفق على رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقال بايدن: "هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأمريكي"، مضيفاً أنه "يتطلع إلى نشر هذا القانون" الذي تفاوض بشأنه مع الجمهوريين على مدى أسابيع.

وجرى التوصل إلى ذلك الاتفاق عقب مفاوضات شاقة بين الرئيس الأمريكي والجمهوريين، وبعد تنازل من الجانبين.

ويتيح الاتفاق تعليق حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير/كانون الثاني 2025، وسيُخفَّض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أنها لن تتمكن من الوفاء بجميع مدفوعاتها، إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الموعد النهائي للسداد، الذي كان مقرراً الاثنين القادم.

وفي 19 يناير الماضي تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ31.4 تريليون دولار، فيما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب.

وسقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية مثل السندات وسندات الادخار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us