أقرّ الكونغرس الأمريكي الخميس رفع سقف الدين، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها "انتصاراً كبيراً"، بعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك التخلف عن السداد لأول مرة على الإطلاق.

وفي وقت سابق مساء الخميس صوّت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، بأغلبية 63 صوتاً مقابل 36، وبذلك وُوفق على رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقال بايدن: "هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأمريكي"، مضيفاً أنه "يتطلع إلى نشر هذا القانون" الذي تفاوض بشأنه مع الجمهوريين على مدى أسابيع.

وجرى التوصل إلى ذلك الاتفاق عقب مفاوضات شاقة بين الرئيس الأمريكي والجمهوريين، وبعد تنازل من الجانبين.

ويتيح الاتفاق تعليق حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير/كانون الثاني 2025، وسيُخفَّض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أنها لن تتمكن من الوفاء بجميع مدفوعاتها، إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الموعد النهائي للسداد، الذي كان مقرراً الاثنين القادم.

وفي 19 يناير الماضي تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ31.4 تريليون دولار، فيما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب.

وسقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية مثل السندات وسندات الادخار.