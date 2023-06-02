سياسة
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كييف تعلن إسقاط أكثر من 30 صاروخاً ومُسيرة
دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، حسب بيانٍ، أكثر من 30 هدفاً جوياً من مختلف الأنواع بالمجال الجوي فوق كييف وحولها. جاء ذلك بعد رفع السلطات الأوكرانية التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد اليوم الجمعة.
كييف تعلن إسقاط أكثر من 30 صاروخاً ومُسيرة
كييف تعلن إسقاط أكثر من 30 صاروخاً ومُسيرة / صورة: Reuters
2 يونيو 2023

رفعت السلطات الأوكرانية الجمعة التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال مسؤولون بالعاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت أكثر من 30 صاروخاً ومُسيرة أطلقتها روسيا.

وشنت موسكو نحو 20 هجوماً منفصلاً بالصواريخ والمُسيرات على مدن أوكرانية منذ بداية مايو/أيار.

وقالت السلطات العسكرية في كييف عبر تليغرام إن روسيا أطلقت مُسيرات وصواريخ كروز في نفس الوقت.

وأضافت في بيان: "حسب المعلومات المبدئية رصدت قوات الدفاع الجوي ودمرت أكثر من 30 هدفاً جوياً من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها".

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الذي تحدث في وقت سابق عن موجتين منفصلتين من الهجمات على تليغرام أنه لم تكن توجد مكالمات لخدمات الإنقاذ.

وتعتاد أوكرانيا القول إن دفاعاتها تُسقط غالبية الصواريخ والمُسيرات الروسية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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