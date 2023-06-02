سياسة
3 دقيقة قراءة
"بسبب الأزمة الاقتصادية".. الرئيس التونسي يدعو لفرض ضرائب جديدة
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد لفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، بدلاً من رفع الدعم عن مواد غذائية. وعلى جانب آخر صدَّق مجلس نواب الشعب في تونس، على اتفاقية للحصول على قرض بنصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
"بسبب الأزمة الاقتصادية".. الرئيس التونسي يدعو لفرض ضرائب جديدة
الرئيس التونسي يقترح فرض ضرائب جديدة / صورة: Reuters
2 يونيو 2023

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس لفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، بدلاً من رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأوضح البيان أن اللقاء "تناول مناقشة سير العمل الحكومي بوجه عام والتوازنات المالية على وجه الخصوص".

وأكد سعيد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وحفظ السلم الأهلي"، وفق البيان.

واستشهد بالقول المأثور عن الصحابي عمر بن الخطاب الذي قال فيه: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".

وقال سعيد: "بدل رفع الدعم تحت اسم ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم عديد من المواد (في إشارة إلى الأغنياء) ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية (لم يحددها)".

وفي سياق متصل بالعمل الحكومي قال سعيّد: "لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية".

وأكد أن "الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية-الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.

وخلال مايو/أيار الماضي بلغ التضخم نحو 10.01%، فيما ارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2% في الربع الرابع من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر على ارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعوداً من 8.3% في 2022.

قرض بنصف مليار دولار

من جانبه صدَّق مجلس نواب الشعب في تونس خلال جلسة عامة عقدها الخميس، على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بنصف مليار دولار.

وصُدِّق على العقد المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بموافقة 126 نائباً من 154، وتحفَّظ 5 نواب، ورفض نائبان، دون معرفة وضع بقية الأعضاء.

وفي كلمة خلال الجلسة أوضحت وزيرة المالية سهام نمصية أن "التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية".

وأفادت نمصية بأن "حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى 115 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار) بما يمثل 79.9% من الناتج الداخلي، منها 46.7% قروض خارجية، و33% قروض داخلية".

وحسب الوزيرة التونسية فإن "القروض ليست لدعم الميزانية فقط، بل توجد قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار".

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، تسعى تونس منذ فترة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us