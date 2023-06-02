واصل أنصار PKK الإرهابي أنشطتهم الداعمة للتنظيم مثل الاستعداد لمظاهرة، رغم دخول قانون العقوبات لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ الخميس.

وتستعد مجموعة تسمي نفسها "لجنة روجافا" لتنظيم مظاهرة مؤيدة لتنظيم PKK الإرهابي الأحد 4 يونيو/حزيران الجاري، حسبما أفاد به مراسل وكالة الأناضول.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في تصريحات للتلفزيون الحكومي إن "هؤلاء الأشخاص يسعون لعرقلة انضمام السويد إلى الناتو، رغم أن هذه المظاهرة قانونية لكنها غير مناسبة لنا".

من جهته أفاد رئيس الوزراء أولف كريستيرسون في تصريح لوكالة "TT" المحلية للأنباء بأن "بذل هذه المجموعة الصغيرة ما في وسعها من أجل عرقلة انضمام السويد إلى الناتو أمر لا يمكن قبوله".

كما أطلقت مجموعة من أنصار التنظيم حملة جمع أموال لدعم YPG/PKK في شمال سوريا قبل شهر وأنهتها عند منتصف ليل الأربعاء قبيل دخول القانون حيز التنفيذ.

الإذاعة السويدية الرسمية "SR" نشرت أيضاً مقابلة مع صبري أوك، وهو أحد قياديِّي التنظيم الإرهابي.

ووافق البرلمان السويدي في 3 مايو/أيار الماضي على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يعد أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية استوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدَين الأخيرَين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.