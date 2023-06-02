سياسة
2 دقيقة قراءة
السويد.. أنصار PKK الإرهابي يواصلون أنشطتهم رغم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب
أنصار PKK الإرهابي يواصلون أنشطتهم الداعمة للتنظيم رغم دخول قانون العقوبات لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ. من جانبه صرح وزير الخارجية السويدي في تصريحات للتلفزيون الحكومي بأن أنصار التنظيم يسعون لعرقلة انضمام السويد إلى الناتو.
السويد.. أنصار PKK الإرهابي يواصلون أنشطتهم رغم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب
السويد / صورة: AA
2 يونيو 2023

واصل أنصار PKK الإرهابي أنشطتهم الداعمة للتنظيم مثل الاستعداد لمظاهرة، رغم دخول قانون العقوبات لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ الخميس.

وتستعد مجموعة تسمي نفسها "لجنة روجافا" لتنظيم مظاهرة مؤيدة لتنظيم PKK الإرهابي الأحد 4 يونيو/حزيران الجاري، حسبما أفاد به مراسل وكالة الأناضول.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في تصريحات للتلفزيون الحكومي إن "هؤلاء الأشخاص يسعون لعرقلة انضمام السويد إلى الناتو، رغم أن هذه المظاهرة قانونية لكنها غير مناسبة لنا".

من جهته أفاد رئيس الوزراء أولف كريستيرسون في تصريح لوكالة "TT" المحلية للأنباء بأن "بذل هذه المجموعة الصغيرة ما في وسعها من أجل عرقلة انضمام السويد إلى الناتو أمر لا يمكن قبوله".

كما أطلقت مجموعة من أنصار التنظيم حملة جمع أموال لدعم YPG/PKK في شمال سوريا قبل شهر وأنهتها عند منتصف ليل الأربعاء قبيل دخول القانون حيز التنفيذ.

الإذاعة السويدية الرسمية "SR" نشرت أيضاً مقابلة مع صبري أوك، وهو أحد قياديِّي التنظيم الإرهابي.

ووافق البرلمان السويدي في 3 مايو/أيار الماضي على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يعد أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية استوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدَين الأخيرَين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us