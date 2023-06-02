صوّت البرلمان الأوروبي الخميس على رفع الحصانة عن العضو اليوناني في البرلمان أليكسيس جورجوليس، المنتمي إلى اليسار، بسبب اتهامات بالاغتصاب تلاحقه.

كذلك رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن المشرعة اليونانية اليمينية ماريا سبيراكي، للاشتباه بتنفيذها عمليات احتيال.

ويتمتع أعضاء البرلمان الأوروبي إجمالاً بالحصانة البرلمانية ضد أي شكل من أشكال التحقيق أو الاحتجاز أو الإجراءات القانونية. إلا أنه يمكن رفعها بناءً على طلب من سلطة متخصصة، وتجري المصادقة على رفعها بتصويت من البرلمان.

وبأغلبية ساحقة وافق البرلمان الخميس على طلب رفع الحصانة عن عضوي البرلمان.

واتهمت امرأة جورجوليس بالاغتصاب والاعتداء والضرب في شكوى قدمتها عقب حادثة في بروكسل عام 2020.

وطلبت السلطات البلجيكية رفع الحصانة عن جورجوليس في 17 أبريل/نيسان الماضي، من أجل المضي قدماً في القضية القانونية.

وأثار إعلان الاتهامات الموجه إليه صدمة في اليونان، حيث اشتهر النائب سبب عمله في السابق ممثلاً.

ودافع جورجوليس مراراً عن براءته ووصف الشكوى التي قدمتها المرأة بأنها "كاذبة" و"افترائية".

وقال في أبريل، معلناً إقالته من حزب سيريزا: "أنوي خوض معركتي في العدالة، من أجل الحقيقة وتبرئة ساحتي".