بدأت مدرعة "يوروك" التركية، أولى مهامها في مجمع رئاسة الجمهورية، لتنضم إلى قافلة المدرعات المصنعّة محلياً التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في تركيا.

وتعد "يوروك" من المدرعات رباعية الدفع ذات الجيل الحديث، ورُفع عنها الستار لأول مرة عام 2019، بعد أن طورتها شركة "نورول ماكينة - Nurol Makina" التركية للصناعات الدفاعية.

وتستخدم دائرة الحماية بالرئاسة التركية، "يوروك" في مهامها داخل المجمع الرئاسي وخارجه، وفي مرافقة المواكب الرسمية لتميّزها بخفة الحركة والسرعة.

ونفذّت المدرعة أول مهمة لها في إندونيسيا، لتأمين قمة زعماء مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتوفر المدرعة مستويات عالية للحماية من المتفجرات البالستية والألغام المصنوعة يدوياً، كما يمكنها أداء أدوار العربات القتالية وناقلة الأفراد والمركبات الاستكشافية في مناطق الصراعات بفضل تصميمها المعياري.

وتصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومتراً، ويمكن تسليحها بعدد من الأسلحة، مثل طلقات رشاش عياري 7.62 مليمتر و12.7 مليمتر، فضلاً عن قاذفة قنابل عيار 40 مليمتراً، ومنظومة دفاع جوي ومضاد للدبابات.

ويصل وزن المدرعّة إلى 8 أطنان، ولها قدرة عالية على حمل أثقال مفيدة، ويمكنها أن تقلّ 11 شخصاً.