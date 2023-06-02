سياسة
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مسؤولون أمريكيون يوضحون حالة بايدن بعد سقوطه في احتفالية بكولورادو
قال مسؤولو البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن "بخير" بعد تعثرّه وسقوطه في حفل تخرج طلاب سلاح الجو الأمريكي، في ولاية كولورادو.
مسؤولون أمريكيون يوضحون حالة بايدن بعد سقوطه في احتفالية بكولورادو
بايدن أبلغ الصحفيين عند عودته إلى البيت الأبيض، أن كيساً من الرمل كان في طريقه عندما تعثر وسقط. / صورة: AFP
2 يونيو 2023

قال مسؤولو البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس جو بايدن "بخير" بعد تعثرّه وسقوطه في حفل تخرج طلاب سلاح الجو الأمريكي، في ولاية كولورادو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بايدن أبلغ الصحفيين عند عودته إلى البيت الأبيض، الخميس، أن كيساً من الرمل كان في طريقه عندما تعثر وسقط.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت: "إنه بخير، كان هناك كيس رمل على المنصة حينما كان يصافح الخريجين".

ووثقت كاميرات المصورين سقوط بايدن (80 عاماً) في أثناء تسليم الشهادات في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، لكن سرعان ما قام ووقف على قدميه.

وعندما وقف، أشار إلى الكيس الذي تسبب في تعثره، وكان كيس رمل أسود صغير عادةً يستخدم في عمليات التأمين، ولم يصب بايدن بأذى جراء الحادث، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين.

ويُعَدُّ بايدن الرئيس الأكبر سناً للبلاد في تاريخ الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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