قال مسؤولو البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس جو بايدن "بخير" بعد تعثرّه وسقوطه في حفل تخرج طلاب سلاح الجو الأمريكي، في ولاية كولورادو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بايدن أبلغ الصحفيين عند عودته إلى البيت الأبيض، الخميس، أن كيساً من الرمل كان في طريقه عندما تعثر وسقط.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت: "إنه بخير، كان هناك كيس رمل على المنصة حينما كان يصافح الخريجين".

ووثقت كاميرات المصورين سقوط بايدن (80 عاماً) في أثناء تسليم الشهادات في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، لكن سرعان ما قام ووقف على قدميه.

وعندما وقف، أشار إلى الكيس الذي تسبب في تعثره، وكان كيس رمل أسود صغير عادةً يستخدم في عمليات التأمين، ولم يصب بايدن بأذى جراء الحادث، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين.

ويُعَدُّ بايدن الرئيس الأكبر سناً للبلاد في تاريخ الولايات المتحدة.