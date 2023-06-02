سياسة
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استطلاع: شعبية نتنياهو تواصل تراجعها أمام غانتس
أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل استمرار تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس.
استطلاع: شعبية نتنياهو تواصل تراجعها أمام غانتس
تشير هذه النتيجة إلى أنه في حال أجريت انتخابات بإسرائيل اليوم، فإن تحالف نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة/ صورة: Reuters
2 يونيو 2023

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل، استمرار تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، الجمعة، فإن الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية ستحصل على 52 من مقاعد الكنيست الـ120.

فيما تحصل المعارضة على 62 مقعداً وتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام مع القائمة العربية للتغيير على 6 مقاعد.

وحالياً فإن لدى الأحزاب المشكلة لحكومة نتنياهو 64 مقعداً في الكنيست.

وتشير هذه النتيجة إلى أنه في حال أجريت انتخابات بإسرائيل اليوم، فإن تحالف نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة.

وأبرز الاستطلاع اتساع الفجوة بين "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس الذي يحصل على 29 مقعداً، وحزب الليكود برئاسة نتنياهو الذي يحصل على 26 مقعداً.

ولدى "الليكود" حالياً 32 مقعداً في الكنيست في حين أن لدى "الوحدة الوطنية" 12 مقعداً.

ويتراجع حزب "يوجد مستقبل" برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من 24 مقعداً إلى 18، وفق نتائج الاستطلاع.

أما تحالف "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير و"الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش فيتراجع من 14 مقعداً إلى 10 مقاعد.

وقال 43% من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع، إنهم يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة بالمقابل فإن 39% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب.

وأفادت "معاريف" أن الاستطلاع أجرته مؤسسة "بانليز بوليتكس" (خاصة) على عينة عشوائية من 506 إسرائيليين يهود وعرب، وكان هامش الخطأ 4.3%.

وكانت الاستطلاعات أجمعت في الأسابيع الأخيرة على تراجع شعبية نتنياهو لصالح منافسه غانتس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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