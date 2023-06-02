شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعاً وسط انتعاش المعنويات نتيجة إقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي، في وقت قيمت فيه الأسواق احتمالية تنفيذ أوبك+ لخفض الإنتاج، لدعم الأسعار في اليومين المقبلين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً إلى 74.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 ت.غ، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتاً إلى 70.76 دولار للبرميل، بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر.

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونغرس يعلق سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مساء أمس الخميس مشروع قانون سقف الدين، مما تسبب في تجنُّب عجز كارثي في سداد الديون، كان من شأنه أن يتسبب بهزة عنيفة في الأسواق المالية.

كما تلقت معنويات السوق دعماً من بيانات مخزونات الخام الأمريكية الصادرة أمس الخميس عن إدارة معلومات الطاقة، التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام الأسبوع الماضي.

وعلى جانب متصل تحوَّل تركيز المستثمرين لاجتماع يُعقد في الرابع من يونيو/حزيران لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، من بينهم روسيا، وهو تحالف معروف باسم أوبك+.

وخلال الاجتماع، سيقرر وزراء من الدول الرئيسية المنتجة للنفط بشأن مزيد من عمليات محتملة لخفض الإنتاج لدعم عائدات الحكومات.

وتباينت التوقعات والمؤشرات بخصوص مثل هذا الخفض المحتمل، إذ ذكرت رويترز ومحللون من بنوك منها إتش.إس.بي.سي وجولدمان ساكس أن من غير المحتمل تنفيذ مزيد من عمليات خفض الإنتاج من أوبك+ وأن التحالف سيتبنى نهج الانتظار ومعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.

لكنّ مراقبين آخرين للسوق أشاروا إلى أن بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية من الصين والولايات المتحدة قد ترجح اتخاذ أوبك+ لقرار المزيد من الخفض.