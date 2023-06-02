سياسة
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بحضور أردوغان.. نواب البرلمان التركي المنتخب يؤدون اليمين الدستورية
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان لحضور مراسم أداء النواب الفائزين في الانتخابات اليمين الدستورية للدورة الـ28. وتسلم رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي بشكل مؤقت رئاسة البرلمان من رئيس الدورة السابقة مصطفى شنطوب.
بحضور أردوغان.. نواب البرلمان التركي المنتخب يؤدون اليمين الدستورية
نواب البرلمان التركي المنتخب يؤدون اليمين الدستورية / صورة: AA
2 يونيو 2023

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إلى البرلمان لحضور مراسم أداء النواب الفائزين في الانتخابات اليمين الدستورية للدورة الـ28.

وكان في استقبال أردوغان كل من الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت بهجلي والأمين العام للبرلمان محمد علي قومبوز أوغلو.

وعقب مراسم استقبال رسمية توجه أردوغان برفقة بهجلي إلى قاعة الشرف، قبل توجههما إلى ديوان الرئاسة بالعاصمة أنقرة.

ولاحقاً توجه أردوغان إلى المحفل الخاص به لحضور مراسم أداء النواب الجدد اليمين الدستورية في الجمعية العامة للبرلمان.

وتسلم رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، بشكل مؤقت رئاسة البرلمان من رئيس الدورة السابقة مصطفى شنطوب، كونه أكبر النواب سناً.

وفي كلمة خلال مراسم التسليم في رئاسة البرلمان أوضح شنطوب أن البرلمان تشكل عقب انتخابات الدورة الـ28 التي انتهت بكل نجاح ونضج.

وأشار إلى أن اليوم سيكون الاجتماع الأول للبرلمان الجديد وتبدأ بذلك دورته الـ28، متمنياً أن يكون خيراً للجميع.

ولفت شنطوب إلى أنه سلم رئاسة البرلمان لبهجلي بعد أن تسلمها في 24 فبراير/شباط عام 2019.

من جانبه قال بهجلي، النائب عن ولاية عثمانية: "أشعر بفخر كبير للغاية لتسلُّم أمانة البرلمان الذي تشكل مجدداً في الانتخابات العامة، في إطار قانوني".

وعقب ذلك سلم شنطوب ختم رئاسة البرلمان للرئيس المؤقت بهجلي برفقة باقة من الزهور.

وعقب التسليم أقيمت مراسم أمام نصب مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك بالبرلمان، بحضور النواب، ووضع بهجلي إكليلاً من الزهور وتلا النشيد الوطني

والثلاثاء أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب حسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو/أيار.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 268 مقعداً برلمانياً، فيما نال حزب "الرفاه مجدداً" 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و"إيي" 43 مقعداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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