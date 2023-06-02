يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا السبت والأحد لحضور مراسم بدء الرئيس رجب طيب أردوغان مهامه لولاية رئاسية جديدة، وإجراء لقاءات رفيعة المستوى.

وأفاد بيان صادر عن حلف الناتو الجمعة بأن ستولتنبرغ سيجري زيارة إلى أنقرة يومي 3 و4 يونيو/حزيران الجاري.

وسيحضر ستولتنبرغ يوم السبت مراسم بدء الرئيس أردوغان مهامه بعد فوزه بالرئاسة مجدداً.

كما سيلتقي الرئيس أردوغان، ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى.

والخميس أعرب ينس ستولتنبرغ عن رغبته في تفعيل الحوار مجدداً مع تركيا بخصوص عضوية السويد في الناتو، لافتاً إلى أنه سيزور أنقرة لبحث هذا الموضوع.