سياسة
1 دقيقة قراءة
أمين عام الناتو يزور تركيا السبت
يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ العاصمة التركية أنقرة، يومي 3 و4 يونيو/حزيران الجاري، لحضور مراسم بدء الرئيس رجب طيب أردوغان مهامه لولاية رئاسية جديدة، وإجراء لقاءات رفيعة المستوى.
أمين عام الناتو يزور تركيا السبت
سيحضر ستولتنبرغ يوم السبت مراسم بدء الرئيس أردوغان مهامه بعد فوزه بالرئاسة مجدداً. / صورة: AA
2 يونيو 2023

يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا السبت والأحد لحضور مراسم بدء الرئيس رجب طيب أردوغان مهامه لولاية رئاسية جديدة، وإجراء لقاءات رفيعة المستوى.

وأفاد بيان صادر عن حلف الناتو الجمعة بأن ستولتنبرغ سيجري زيارة إلى أنقرة يومي 3 و4 يونيو/حزيران الجاري.

وسيحضر ستولتنبرغ يوم السبت مراسم بدء الرئيس أردوغان مهامه بعد فوزه بالرئاسة مجدداً.

كما سيلتقي الرئيس أردوغان، ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى.

والخميس أعرب ينس ستولتنبرغ عن رغبته في تفعيل الحوار مجدداً مع تركيا بخصوص عضوية السويد في الناتو، لافتاً إلى أنه سيزور أنقرة لبحث هذا الموضوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us