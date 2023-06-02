سياسة
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الجيش الروسي يستهدف الدفاعات الجوية الأوكرانية بضربات ليلية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف الدفاعات الجوية الأوكرانية بضربات ليلية نوعية مشيرة إلى أنها أصابت جميع الأهداف التي كان مخططاً لها، وأصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف الدفاعات الجوية الأوكرانية بضربات ليلية
كييف / صورة: Reuters
2 يونيو 2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة استهداف الدفاعات الجوية الأوكرانية بضربات ليلية نوعية.

واشارات الوزارة في بيان صادر عنها أنها "أصابت جميع الأهداف التي كان مخططاً لها، وأصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية التي كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية لكييف".

وأضاف البيان أن القوات الجوية الروسية نفدت "ضربة جماعية نوعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، استهدفت أنظمة الدفاع الجوي للعدو".

وفي سياق متصل، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل سيدتين وإصابة اثنَين اخرَين إثر هجوم أوكراني، بعد أن قصفت القوات المسلحة الأوكرانية الطريق السريع في قرية ماسلوفا بريستان، واصابت شظايا القذائف سيارات كانت تمر على الطريق.

وفي وقت سابق أعلنت موسكو إخلاء الأطفال من منطقة بيلغورود بعد تعرضها لقصف أوكراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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