أدان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، نهب أحد المراكز اللوجستية للمنظمة في جنوب وسط السودان.

وقال في بيان إن الهجوم على مدينة الأُبيض "يعرض المساعدات الغذائية المخصصة لإغاثة 4.4 مليون شخص من المتضررين من الصراع للخطر".

وأضاف: "سرقة المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، تقوض تماماً هذه العمليات في وقت حرج لشعب السودان".

ودعا برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى توقف هذه الممارسات.

وتعد الأبيض موطن أحد أكبر المراكز اللوجستية لبرنامج الأغذية العالمي في القارة الإفريقية، وهي شريان الحياة الرئيسي للأنشطة في السودان وجنوب السودان.

وحسب المنظمة، فإن التقارير الأولية تشير إلى أنه جرى نهب الإمدادات الغذائية والتغذية، وكذلك المركبات والوقود والمولدات.

وأشار البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برنامج الأغذية العالمي لمثل هذه السرقات، حيث سجلت المنظمة حتى الآن، خسائر تقدر بأكثر من 60 مليون دولار منذ اندلاع الصراع في السودان في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وعليه، حذر برنامج الأغذية من أن نحو مليونين إلى 2.5 مليون شخص في السودان، من المتوقع انزلاقهم إلى الجوع في الأشهر المقبلة بسبب العنف المستمر.