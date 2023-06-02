أصدرت السلطات اليابانية توجيهات غير إلزامية لمئات الآلاف من السكان في مناطق وسط وغرب البلاد بسبب مرور العاصفة الاستوائية ماوار التي تسببت بهطول أمطار غزيرة.

عين العاصفة التي كانت مصنفة سابقاً كإعصار حين ضربت بقوة في نهاية مايو/أيار جزيرة غوام الأمريكية، كانت الجمعة في المحيط الهادئ بجنوب غرب اليابان.

وشملت توجيهات الإخلاء اكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشى وسط البلاد، كما شملت 130 ألفاً آخرين في تويوهاشي في الدائرة ذاتها.

وعلقت شركة السكك الحديدية "جاي ار سنترال" حركة القطارات فائقة السرعة ما بين طوكيو وأوباكا، كما جرى إلغاء أكثر من 260 رحلة وفقاً لما أعلن التلفزيون العام.

ودعا الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو السكان في المناطق المتضررة إلى "توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار".

وحسب العلماء فإن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من مخاطر هطول أمطار غزيرة في اليابان حيث تحمل كتل الهواء الساخن المزيد من البخار.

وفي يوليو/تموز 2021، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انهيار وُحُول ضخم في منتجع أتامي الساحلي (جنوب غرب طوكيو) خلّف 27 قتيلاً.

وتسببت الفيضانات الكبرى في كيوشو (جنوب غرب اليابان) في مقتل أكثر من 80 شخصاً في 2020 وقبل ذلك بسنتين، شهد الأرخبيل أسوأ فيضانات منذ عقود قُتل خلالها أكثر من 200 شخص في غرب البلاد.