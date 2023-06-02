سياسة
1 دقيقة قراءة
إصابة العشرات خلال مسيرات منددة بالاستيطان شمال الضفة الغربية
أصيب عشرات الفلسطينيين بعد قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية المنددة بالاستيطان في بلدات بيتا وبيت دجن وقريوت وكفر قدوم.
إصابة العشرات خلال مسيرات منددة بالاستيطان شمال الضفة الغربية
المواجهات في الضفة / صورة: Getty Images
2 يونيو 2023

أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية إصابة عشرات من الفلسطينيين بجروح مختلفة واختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، بعد تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وشهدت بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت في محافظة نابلس وكفر قدوم في محافظة قلقيلية مواجهات استخدمت فيها قوات الاحتلال الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي والحي.

وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في كفر قدوم، مراد شتيوي، في بيان صحفي، إن مواطنين اثنين أصيبا برصاص معدني خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالبلدة.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us