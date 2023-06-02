أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية إصابة عشرات من الفلسطينيين بجروح مختلفة واختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، بعد تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وشهدت بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت في محافظة نابلس وكفر قدوم في محافظة قلقيلية مواجهات استخدمت فيها قوات الاحتلال الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي والحي.

وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في كفر قدوم، مراد شتيوي، في بيان صحفي، إن مواطنين اثنين أصيبا برصاص معدني خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالبلدة.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.