اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الجمعة، في العاصمة الخرطوم، غداة تعليق المفاوضات بمدينة جدة السعودية بين الجانبين.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وطبقا للشهود، فإن الطيران العسكري والقصف المدفعي تواصل في منطقة جنوبي الخرطوم كذلك.

وذكروا أن المعارك ما زالت مستمرة في محيط معسكر "طيبة" (أكبر مقر للدعم السريع) جنوبي العاصمة السودانية.

من ناحيته، قال الجيش السوداني، الجمعة، إنه "تفاجأ بتعليق الوساطة السعودية الأمريكية للمفاوضات (مع قوات الدعم السريع) في مدينة جدة دون الرد على مقترحات قدمها متعلقة بجداول زمنية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وذكر الجيش في بيان: "قدم وفدنا يوم أمس (الخميس) مقترحاً بمصفوفة (جداول زمنية) جرى التشاور غير الرسمي حولها مع الوسطاء لتنفيذ الاتفاق (وقف إطلاق نار) بشكل يؤسس لاستمرار التفاوض".

وأضاف: "إلا أن الوساطة فاجأتنا ببيان تعليقها المحادثات دون الرد على مقترحاتنا التي تجاهلتها تماماً ولم تشر إليها في بيانها، وهذا لن يساعد على التوصل إلى حلول عادلة تلبي رغبات شعبنا في الأمن والسلام"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوساطة السعودية الأمريكية على هذا البيان حتى الساعة 12.36 (ت.غ).

وتابع البيان أن "القوات المسلحة أكدت مراراً أن قبولها للدخول في مباحثات جدة كان بهدف بحث سبل تيسير النواحي الإنسانية لتخفيف معاناة السودانيين جراء العمليات الجارية، وفي سبيل التوصل إلى ترتيبات عسكرية واضحة تنهي التمرد وتعيد بلادنا إلى مسار التحول الديموقراطي".

وذكر أنه "جرى الموافقة على أكثر من هدنة على الرغم من عدم التزام المتمردين (الدعم السريع) بمتطلباتها وتماديهم في ارتكاب خروقات متكررة له بجانب عدم تنفيذهم لأي من النقاط التي جرى التوقيع عليها باتفاق جدة (لوقف إطلاق النار) مما دفعنا إلى اتخاذ قرار بتعليق التفاوض".

وتابع: "بقى وفدنا في جدة على أمل أن تتخذ الوساطة منهجاً عادلاً وأكثر فعالية يضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

ودعا الجيش السوداني، الوساطة إلى مواصلة جهودها في إقناع قوات "الدعم السريع" بتنفيذ متطلبات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت بما يمكن من العودة مجدداً إلى مسار التفاوض.

والخميس، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، تعليق محادثات جدة بين أطراف الصراع في السودان، نتيجة "الانتهاكات الجسيمة والمتكررة" لوقف إطلاق النار.

واتهمت الدولتان طرفي النزاع بأنهما "يدّعيان تمثيل مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهما زادت من معاناته وعرّضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر"، وفق البيان.

وجاء هذا البيان، بعد إعلان الجيش السوداني، الأربعاء، تعليق مشاركته بمباحثات جدة بسبب "عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات".

وفي 26 مايو/أيار المنصرم، أعلنت السعودية والولايات المتحدة اتفاق طرفي النزاع في السودان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما، لمدة 5 أيام إضافية.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.