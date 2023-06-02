سياسة
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تركيا تنال عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية
نالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا صفة عضو بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية​​​​​​ (WMO) للمرة الثانية، وذلك خلال المؤتمر العالمي التاسع عشر للأرصاد الجوية في مدينة جنيف السويسرية.
تركيا تنال عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية
مديرية الأرصاد الجوية التركية انتخبت مجدداً لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية​​​​​​. / صورة: AA
2 يونيو 2023

نالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا صفة عضو بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية​​​​​​ (WMO) للمرة الثانية.

جاء ذلك في أثناء عملية تصويت جرت الجمعة، خلال المؤتمر العالمي التاسع عشر للأرصاد الجوية في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية، إن مديرية الأرصاد الجوية التركية انتخبت مجدداً لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية​​​​​​.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المديرية التي تتبعها كانت قد انضمت رسمياً إلى المجلس التنفيذي خلال مؤتمر المنظمة في حزيران/يونيو 2019.

وحسب البيان، من المقرر أن يمثل مدير عام الأرصاد الجوية التركي فولكان موطلو جوشقون، منطقة أوروبا في المجلس حتى عام 2027.

والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تكرس جهودها للتعاون والتنسيق الدوليين بشأن حالة الغلاف الجوي للأرض وسلوكه، وتفاعلها مع الأرض والمحيطات، والطقس والمناخ الذي تنتجه، وما ينتج عن ذلك من توزيع للموارد المائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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