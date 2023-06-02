سياسة
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سفارة أنقرة بمدريد تحيي ذكرى استشهاد 3 أتراك على يد تنظيم إرهابي أرميني
السفارة التركية في مدريد تحيي ذكرى استشهاد ثلاثة أتراك بهجوم نفذته منظمة JCAG الإرهابية، وذلك في إطار مجموعة من الهجمات نفذتها المنظمة استشهد على أثرها 34 تركياً
سفارة أنقرة بمدريد تحيي ذكرى استشهاد 3 أتراك على يد تنظيم إرهابي أرميني
جنازة الشهداء الاتراك صورة أرشيفية / Others
2 يونيو 2023

أحيت السفارة التركية في مدريد اليوم الجمعة ذكرى استشهاد ثلاثة أتراك على يد منظمة JCAG" الأرمينية الإرهابية عام 1978م.

ونفذ الإرهابيون الهجوم على سيارة السفارة في منطقة مونتي إسكوينزا التي تقع فيها السفارة، واستشهد على إثره، نجلاء كونورألب عقيلة السفير التركي آنذلك زكي كونورألب، وأخوها السفير المتقاعد بشير بال جي أوغلو، بالإضافة إلى سائق السفارة أنطونيو نوريس أولميدو.

وشارك في مراسم التأبين موظفو السفارة التركية في مدريد وملحقون عسكريون ودبلوماسيون من السفارتين الأذربيجانية والباكستانية ومجموعة من رجال الأعمال والمواطنين.

وفي كلمة لها، أشارت المستشارة الأولى بالسفارة القائمة بالأعمال، عائشة زيباك، إلى استشهاد 34 دبلوماسياً وموظفاً يعملون في الخارج وعائلاتهم جراء هجمات شنتها منظمات إرهابية أرمينية.

وقالت زيبك: "شعبا تركيا وإسبانيا الصديقان عانيا كثيراً من الإرهاب، وبصفتنا أتراكاً وإسباناً ندين بشدة الإرهابيين الذين يستهدفون الإنسانية بوحشية لفرض أفكارهم وقناعاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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