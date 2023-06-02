أحيت السفارة التركية في مدريد اليوم الجمعة ذكرى استشهاد ثلاثة أتراك على يد منظمة JCAG" الأرمينية الإرهابية عام 1978م.

ونفذ الإرهابيون الهجوم على سيارة السفارة في منطقة مونتي إسكوينزا التي تقع فيها السفارة، واستشهد على إثره، نجلاء كونورألب عقيلة السفير التركي آنذلك زكي كونورألب، وأخوها السفير المتقاعد بشير بال جي أوغلو، بالإضافة إلى سائق السفارة أنطونيو نوريس أولميدو.

وشارك في مراسم التأبين موظفو السفارة التركية في مدريد وملحقون عسكريون ودبلوماسيون من السفارتين الأذربيجانية والباكستانية ومجموعة من رجال الأعمال والمواطنين.

وفي كلمة لها، أشارت المستشارة الأولى بالسفارة القائمة بالأعمال، عائشة زيباك، إلى استشهاد 34 دبلوماسياً وموظفاً يعملون في الخارج وعائلاتهم جراء هجمات شنتها منظمات إرهابية أرمينية.

وقالت زيبك: "شعبا تركيا وإسبانيا الصديقان عانيا كثيراً من الإرهاب، وبصفتنا أتراكاً وإسباناً ندين بشدة الإرهابيين الذين يستهدفون الإنسانية بوحشية لفرض أفكارهم وقناعاتهم.