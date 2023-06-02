سياسة
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مهرجان موسكو.. كتاب أردوغان يلقى إقبالاً كثيفاً إثر عرضه للمرة الأولى
لاقى كتاب "نحو عالم أكثر عدلاً" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اهتماماً كبيراً من الزوار خلال عرضه للمرة الأولى بمهرجان الكتاب الذي تقام نسخته التاسعة بالساحة الحمراء في موسكو، وذلك بعد ترجمته إلى اللغة الروسية بإشراف دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
مهرجان موسكو.. كتاب أردوغان يلقى إقبالاً كثيفاً إثر عرضه للمرة الأولى
“نحو عالم أكثر عدلاً“.. إقبال كبير على كتاب أردوغان في مهرجان موسكو / صورة: AA
2 يونيو 2023

لاقى كتاب "نحو عالم أكثر عدلاً" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اهتماماً كبيراً خلال عرضه للمرة الأولى في مهرجان الكتاب بالعاصمة الروسية موسكو.

وتولت الأكاديمية التركية سڤينج أوجغول ترجمة الكتاب إلى اللغة الروسية، فيما تولت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عرض الطبعة الأولى منه في مهرجان الكتاب الذي تقام نسخته التاسعة بالساحة الحمراء في موسكو.

وخلال حديثه للأناضول، قال المسؤول الإعلامي عن ترويج الكتاب وتوزيعه حجي مراد ترزي، إنه صدرت 5000 نسخة في الطبعة الأولى للكتاب.

وأضاف أنه جرى توزيع 600 نسخة من الكتاب على الجامعات والكليات والمعاهد والمكتبات البارزة في عموم روسيا.

وأشار إلى أنه يجري عرضه حالياً في مهرجان الكتاب بموسكو، ويلقى اهتماماً كبيراً من قبل الزوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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