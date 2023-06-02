لاقى كتاب "نحو عالم أكثر عدلاً" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اهتماماً كبيراً خلال عرضه للمرة الأولى في مهرجان الكتاب بالعاصمة الروسية موسكو.

وتولت الأكاديمية التركية سڤينج أوجغول ترجمة الكتاب إلى اللغة الروسية، فيما تولت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عرض الطبعة الأولى منه في مهرجان الكتاب الذي تقام نسخته التاسعة بالساحة الحمراء في موسكو.

وخلال حديثه للأناضول، قال المسؤول الإعلامي عن ترويج الكتاب وتوزيعه حجي مراد ترزي، إنه صدرت 5000 نسخة في الطبعة الأولى للكتاب.

وأضاف أنه جرى توزيع 600 نسخة من الكتاب على الجامعات والكليات والمعاهد والمكتبات البارزة في عموم روسيا.

وأشار إلى أنه يجري عرضه حالياً في مهرجان الكتاب بموسكو، ويلقى اهتماماً كبيراً من قبل الزوار.