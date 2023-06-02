ثقافة
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انطلاق مهرجان الورد الدولي 2023 في ولاية إسبارطة التركية
يحتل الورد أهمية بالغة في ولاية إسبارطة، التي تنتج 80% من إجمالي الإنتاج التركي من الورد، بالإضافة إلى انتاجها 60% من زيت الورد.
انطلاق مهرجان الورد الدولي 2023 في ولاية إسبارطة التركية
مهرجان الورد الدولي / Others
2 يونيو 2023

انطلقت فعالية المهرجان الدولي للورد 2023 اليوم الجمعة، في ولاية إسبارطة جنوب غرب تركيا.

وبدأت فعاليات المهرجان بحفل أمام مبنى ولاية إسبارطة، حيث جرى الوقوف دقيقة صمت، أعقبه النشيد التركي.

ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام وسط مشاركة شعبية واسعة.

وأشار الوالي في كلمته إلى أن الورد بات رمزاً لولاية إسبارطة موضحاً أن الولاية تنتج 80% من إجمالي الإنتاج التركي من الورد، بالإضافة إلى إنتاجها 60% من زيت الورد.

وأوضح أن زيت الورد يتمتع بمكانة مهمة في اقتصاد المدينة والصادرات التركية إلى جانب دور الورود في جذب السياح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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