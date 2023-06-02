التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش اجتماع مجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية، فقد بحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، ومتابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين."

وعبر الطرفين عن "تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف".

وفي وقت سابق قادت الصين جهوداً للوساطة ما بين إيران والسعودية أفضت إلى إعلان البلدين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين من توقيع الاتفاق.

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي اتفق وزيرا الخارجية السعودي والإيراني على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين كما ورد في الاتفاق. وفي 8 أبريل/نيسان الماضي وصل وفد سعودي إلى طهران لمناقشة قضية فتح السفارة والقنصلية، تلتها زيارة لوفد إيراني إلى العاصمة الرياض في 12 أبريل/نيسان للسبب ذاته.

وهذا اللقاء الثاني ما بين الوزيرين، جرى بينهما عدد من الاتصالات الهاتفية كان آخرها في 13 مايو/أيار.

وكان وزير خارجية السعودية بدأ الخميس، زيارة إلى كيب تاون لمدة يومين؛ لحضور اجتماع مجموعة "بريكس"، والتي تضم كلاً من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل.