سياسة
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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدّعي العام للجنائية الدولية كريم خان
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، عقوبات على المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بعد أسبوع من توقيع الرئيس دونالد ترمب مرسوماً رئاسياً بهذا الشأن.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدّعي العام للجنائية الدولية كريم خان
المدّعي العامّ للجنائية الدولية كريم خان / صورة: AA (AA) / AA Archive
14 فبراير 2025

وكان ترمب وقّع في 6 فبراير/شباط الجاري، أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وادّعى ترمب في بيان آنذاك، أن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع".

وأعلنت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إدراج كريم أحمد خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع للوزارة، عملاً بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 6 فبراير/شباط.

يُذكر أنه خلال ولاية ترمب الأولى كانت المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيّما مدّعيتها العامة آنذاك فاتو بنسودا، هدفاً لعقوبات أمريكية رفعها الرئيس السابق جو بايدن بعيد توليه منصبه عام 2021.

وكريم خان (55 عاماً) محام بريطاني بارز تَقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدّعٍ عامّ في المحكمة الجنائية الدولية، والأول المنتخَب بالاقتراع السري.

كما شغل منصب نائب المدّعي العامّ للجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشاراً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، وقاد التحقيقات في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة في غزة خلّفَت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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