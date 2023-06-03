قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، إنه قلق بشدة إزاء عدم استعداد الصين المشاركة في إدارة الأزمة العسكرية بين البلدين، مؤكداً أهمية المحادثات لتفادي وقوع أي صراع.

ووصلت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، إذ يظل البلَدان منقسمين بشدة حول كل شيء، بدءاً من مسألة سيادة تايوان، حتى قضايا التجسس والنزاعات على السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وقال أوستن خلال حديثه في أبرز قمة أمنية في آسيا إنّ فتح خطوط التواصل بين القادة العسكريين من الولايات المتحدة والصين ضروري لتعزيز الوقاية من وقوع صراعات، ولترسيخ الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أوستن: "كلما تحدثنا أكثر، زاد تمكننا من تفادي حالات سوء الفهم وسوء التقدير التي قد تؤدي إلى أزمة أو صراع".

ورفض وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، قبل أيام، تلبية دعوة للاجتماع مع أوستن خلال القمة الأمنية، وسيلقي لي، الجنرال الذي يخضع لعقوبات أمريكية، خطابه غداً الأحد.

صراع تايوان

إحدى أكثر القضايا الأمنية الشائكة بين القوتين العظميين هي قضية حول مستقبل تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تريد بكين إخضاعها لحكمها.

وتتزايد مخاوف من أن الصين قد تغزو تايوان مع دخول الولايات المتحدة في أي صراع قد يحدث.

وقال أوستن إنّ الولايات المتحدة "ملتزمة بشدة" الحفاظ على الوضع الراهن في تايوان ومعارضة التغييرات أحادية الجانب الصادرة من أي من الطرفين.

وأضاف أوستن: "ليس الصراع وشيكاً ولا محتوماً. الردع قوي اليوم، ووظيفتنا هي الحفاظ عليه بذلك الشكل".

الصين تعارض تصريحات أوستن

قال مسؤول كبير في جيش التحرير الشعبي الصيني، السبت، إنّ الصين تعارض بشدة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في حوار شانجري-لا التي ذكر فيها أن بكين غير مستعدة للمشاركة في إدارة الأزمة العسكرية.

وقال اللفتنانت جنرال جينغ جيان فنغ أيضاً إنّ بكين تؤكد سيادتها غير القابلة للجدل على جزر في بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت خلال اجتماعات حوار شانجري-لا، التجمع الأمني الأبرز في آسيا، في سنغافورة، إنه قلق بشدة إزاء عدم استعداد الصين للمشاركة، مؤكداً أهمية المحادثات لتفادي حدوث أي أزمة.