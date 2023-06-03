اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك الساحلية في كندا لإخلاء منازلهم، الجمعة، بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدّت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة.

وقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.

ونُشرت القوات المسلحة الكندية في غرب البلاد منذ أوائل مايو/أيار وجرى إرسال قوات إلى نوفا سكوشيا الخميس. وجاءت مساعدات أيضاً من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيليندا وجنوب إفريقيا. ومن المتوقع وصول مزيد من المساعدات الأسبوع المقبل.