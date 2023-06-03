سياسة
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شاهد| فرار عشرة آلاف من سكان كيبيك في كندا جراء حرائق الغابات
اجتاحت حرائق الغابات مزيداً من الأقاليم الكندية، ما اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك الساحلية بكندا إلى إخلاء منازلهم الجمعة، فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات. وقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل إنه طلب مساعدة الجيش.
شاهد| فرار عشرة آلاف من سكان كيبيك في كندا جراء حرائق الغابات
اجتاحت حرائق الغابات مزيداً من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات / صورة: AFP
3 يونيو 2023

اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك الساحلية في كندا لإخلاء منازلهم، الجمعة، بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدّت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة.

وقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.

ونُشرت القوات المسلحة الكندية في غرب البلاد منذ أوائل مايو/أيار وجرى إرسال قوات إلى نوفا سكوشيا الخميس. وجاءت مساعدات أيضاً من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيليندا وجنوب إفريقيا. ومن المتوقع وصول مزيد من المساعدات الأسبوع المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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