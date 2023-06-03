سياسة
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"الأكثر تفضيلاً".. مدارس المعارف التركية ضمن أفضل 8 مؤسسات بأستراليا
اختارت مجلة ذي إديوكيتر (The Educator) الأسترالية المدارس التابعة لوقف المعارف التركي ضمن أفضل 8 مدارس في أستراليا. وقالت المجلة في بيان إنّ مدارس المعارف تتمتع بثقافة فريدة، وهي رائدة في عكس ثقافتها في التعليم.
"الأكثر تفضيلاً".. مدارس المعارف التركية ضمن أفضل 8 مؤسسات بأستراليا
مدارس المعارف الدولية بأستراليا تحصد جائزة المدرسة الأكثر تفضيلاً لعام 2023 الممنوحة من مجلة ذي إديوكيتر / صورة: AA
3 يونيو 2023

اختارت مجلة ذي إديوكيتر (The Educator) الأسترالية المدارس التابعة لوقف المعارف التركي ضمن أفضل 8 مدارس في أستراليا.

وذكر وقف المعارف في بيان الجمعة، الذي يملك مدارس ومؤسسات تعليمية في 51 دولة موزعة على 6 قارات، أنه بات خامس أكبر مؤسسة تعليمية في العالم.

وأوضح البيان أن الوقف يواصل حصد الجوائز في دول عدّة لإنجازاته المختلفة.

وأضاف أن مدارس المعارف الدولية بأستراليا حصدت جائزة المدرسة الأكثر تفضيلاً لعام 2023 الممنوحة من مجلة ذي إديوكيتر، التي تُعَدّ من وسائل النشر المهمة في مجال التعليم.

من جهتها، قالت المجلة في بيان إنّ مدارس المعارف تتمتع بثقافة فريدة، وهي رائدة في عكس ثقافتها في التعليم.

يشار إلى أن المعارف الدولية، إحدى المدارس الثماني التي حصلت على الجائزة المذكورة، باشرت في أنشطة التعليم بأستراليا مع 45 طالباً في 2019، ليرتفع عددهم حالياً إلى 418 طالباً.

وأنشأت تركيا عام 2016 وقف المعارف ليدير المدارس خارج البلاد، بما فيها تلك التي كانت مرتبطة بتنظيم كولن الإرهابي، إضافة إلى تأسيس مدارس ومراكز تعليمية جديدة في مختلف دول العالم.

وينظم الوقف أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في تلك الدول، لرفع مستوى جودة التعليم وتقوية العلاقات مع تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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