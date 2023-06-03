سياسة
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تركيا تعزّي الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات
أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها للهند في ضحايا حادث تصادم 3 قطارات بولاية أوديشا شرقي البلاد.
تركيا تعزّي الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات
أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها للهند حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. / صورة: AA
3 يونيو 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها للهند في ضحايا حادث تصادم 3 قطارات بولاية أوديشا شرقي البلاد.

وفي بيان صادر عنها، السبت، قالت الوزارة إنها تلقت بحزن نبأ مصرع قرابة 300 شخص وإصابة نحو ألف آخرين جرّاء تصادم القطارات الثلاثة.

وأعربت عن تعازيها للهند حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ومساء أمس الجمعة، تصادم 3 قطارات بولاية أوديشا شرقي الهند.

في وقت سابق اليوم، أشار سودانشو سارانغي المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا إلى ارتفاع عدد قتلى اصطدام ثلاثة قطارات إلى 288 قتيلاً، على التوازي مع 850 آخرين أصيبوا بجروح جرّاء هذا الحادث الذي وقع مساء الجمعة.

وغالباً ما تشهد الهند حوادث قطارات رغم تعزيز شروط سلامة السكك الحديدية في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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