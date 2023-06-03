سياسة
3 دقيقة قراءة
مقتل 3 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل ثلاثة من جنوده في اشتباكات على الحدود المصرية لم يكشف ملابساتها. ويفرض الجيش الإسرائيلي تعتيماً كبيراً على تفاصيل الحادث الأمني وهوية المسلحين.
مقتل 3 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود المصرية
أفيخاي أدرعي: "مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر" / صورة: إعلام إسرائيلي
3 يونيو 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ثلاثة من جنوده في اشتباكات على الحدود المصرية لم يكشف ملابساتها، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر".

وأضاف على حسابه بموقع تويتر: "وقع صباح اليوم حادث أمني في منطقة اللواء الإقليمي فاران (تابع للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)، حيث قُتل في الحادث جندي ومجندة نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود".

وتابع أدرعي: "يحقق الجيش الإسرائيلي في ملابسات الحادث وتجري أعمال تمشيط في المنطقة".

وقبل ذلك بوقت قصير أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل مسلح فتح النار على قوة تابعة له قرب الحدود المصرية، وذلك عقب حادث أمني بالمنطقة ذاتها".

ووقتها قال الجيش في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر: "متابعة للتقارير الأولية فخلال اشتباك وتبادل لإطلاق نار مع مخرب تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية تمكن الجنود من إطلاق النار عليه وقتله"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت إذاعة الجيش: "تصدى الجيش الإسرائيلي للإرهابي المسلح الذي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وأطلق النار على قوة إسرائيلية".

وأضافت: "تستمر عمليات البحث في حالة وجود مزيد من المسلحين في المنطقة".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "تبادلاً لإطلاق النار يجري بين عناصره ومسلحين قرب الحدود المصرية"، وذلك بعد نحو ساعتين من إعلانه إصابة اثنين من جنوده (أعلن مقتلهما لاحقاً)، وبدء تمشيط المنطقة، بما في ذلك من خلال مروحيات عسكرية.

ويفرض الجيش الإسرائيلي تعتيماً كبيراً على تفاصيل الحادث الأمني وهوية المسلحين.

من جانبه، أفاد موقع "ولّلا" العبري بأن حادث إطلاق النار وقع عند معبر نيتسانا (العوجة) على حدود مصر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنّ الحادث "جاء بعد ساعات قليلة من إحباط الجيش الإسرائيلي عملية كبيرة لتهريب مخدرات على بعد 3 كيلومترات شمال موقع الحادث".

وتابعت: "يحقق الجيش الإسرائيلي في اتجاهين: عملية هجومية، أو عملية انتقامية لإفشال التهريب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us