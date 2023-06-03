أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ثلاثة من جنوده في اشتباكات على الحدود المصرية لم يكشف ملابساتها، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر".

وأضاف على حسابه بموقع تويتر: "وقع صباح اليوم حادث أمني في منطقة اللواء الإقليمي فاران (تابع للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)، حيث قُتل في الحادث جندي ومجندة نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود".

وتابع أدرعي: "يحقق الجيش الإسرائيلي في ملابسات الحادث وتجري أعمال تمشيط في المنطقة".

وقبل ذلك بوقت قصير أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل مسلح فتح النار على قوة تابعة له قرب الحدود المصرية، وذلك عقب حادث أمني بالمنطقة ذاتها".

ووقتها قال الجيش في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر: "متابعة للتقارير الأولية فخلال اشتباك وتبادل لإطلاق نار مع مخرب تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية تمكن الجنود من إطلاق النار عليه وقتله"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت إذاعة الجيش: "تصدى الجيش الإسرائيلي للإرهابي المسلح الذي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وأطلق النار على قوة إسرائيلية".

وأضافت: "تستمر عمليات البحث في حالة وجود مزيد من المسلحين في المنطقة".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "تبادلاً لإطلاق النار يجري بين عناصره ومسلحين قرب الحدود المصرية"، وذلك بعد نحو ساعتين من إعلانه إصابة اثنين من جنوده (أعلن مقتلهما لاحقاً)، وبدء تمشيط المنطقة، بما في ذلك من خلال مروحيات عسكرية.

ويفرض الجيش الإسرائيلي تعتيماً كبيراً على تفاصيل الحادث الأمني وهوية المسلحين.

من جانبه، أفاد موقع "ولّلا" العبري بأن حادث إطلاق النار وقع عند معبر نيتسانا (العوجة) على حدود مصر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنّ الحادث "جاء بعد ساعات قليلة من إحباط الجيش الإسرائيلي عملية كبيرة لتهريب مخدرات على بعد 3 كيلومترات شمال موقع الحادث".

وتابعت: "يحقق الجيش الإسرائيلي في اتجاهين: عملية هجومية، أو عملية انتقامية لإفشال التهريب".