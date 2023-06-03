سياسة
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة
أدّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة في البرلمان التركي. واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي من أجل مراسم أداء القَسَم ليبدأ الرئيس أردوغان مهامّه في الولاية الجديدة رسمياً عقب تسلُّمه وثيقة التنصيب من باهتشلي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة
وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إلى مقر البرلمان لأداء القَسَم بعد إعادة انتخابه رئيساً لتركيا. / صورة: AA
3 يونيو 2023

أدّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة في الجمعية العامة للبرلمان التركي.

وقال الرئيس التركي: " أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة وسيادتها الكاملة ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيساً بكل حيادية".

وفي وقت سابق السبت، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مقر البرلمان لأداء اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه رئيساً لتركيا. وجرى استقباله من قِبل الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي بمراسم رسمية.

واجتمعت الجمعية العامة البرلمان التركي من أجل مراسم أداء اليمين الدستورية ليبدأ الرئيس أردوغان مهامّه في الولاية الجديدة رسمياً، عقب تسلُّمه وثيقة التنصيب من باهتشلي.

ولقي الرئيس التركي استقبالات حافلة من المواطنين خلال توجُّه موكبه إلى مبنى البرلمان لأداء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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